POL-NOM: Drogenfahrt

Bad Lauterberg (ots) - Walkenried, Bahnhofstraße 23.02.2018, 15:10 Uhr

Walkenried (klu) - Am Freitagnachmittag wurde in der Bahnhofstraße in Walkenried eine 32-jährige Einwohnerin aus Bad Sachsa mit ihrem PKW angehalten und kontrolliert. Im Verlaufe der Kontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten bei der Sachsaranerin festgestellt. Ein Drogenurinvortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde ihr in der Dienststelle Bad Lauterberg eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie muß nun neben einem Bußgeld in Höhe von 500,- Euro auch mit einem Fahrverbot rechnen.

