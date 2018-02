POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim- Kalefeld, B 445/Abzweigung zur K 403, Freitag, 23.02.2018, 13:45 Uhr.

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Dassel befuhr mit seinem PKW die B 445 aus Richtung Echte in Fahrtrichtung Kalefeld. Beim Abbiegen in die K 403 übersah er einen 20-jährigen Fahrzeugfüher aus Ludwigslust, der mit seinem Fahrzeug die B 445 aus entgegenkommender Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es entsatnd ein Gesamtschaden in Höhe von 13.400,- Euro.

