Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31, Breitnau, - Unfall in der Löffeltalkurve

Freiburg (ots)

B31, Breitnau, Löffeltalkurve - Am Donnerstag 16.05.2019 um 09:10 Uhr befuhr der Unfallgeschädigte mit seinem Lkw ordnungsgemäß die Überholspur der B31 in Fahrtrichtung Hinterzarten. In der Löffeltalkurve kommt ihm ein mit Holzstämmen beladene Sattelzug entgegen. Während der Vorbeifahrt kommt es zur Kollision zwischen dem Kastenaufbau des Unfallgeschädigten und einem Baumstamm des Sattelzuges. Das Streifen des Baustammes an der Seitenwand des geschädigten Lkw verursacht einen Schaden von ca. 3000.- Euro.

Durch den Streifendienst des Polizeirevier Titisee-Neustadt wurden Lichtbilder angefertigt und der Personalienaustausch durchgeführt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Anzeige an die zuständige Behörde übersandt.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell