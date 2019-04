Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz des Speedmarathons; Kind angefahren; Brand von Holzfaserplatten; Pkw-Aufbruch

Bilanz des Speedmarathons am 3. April 2019 in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen und Tübingen

Eine insgesamt positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Reutlingen nach dem bundes- und europaweiten 24-Stunden-Speedmarathon, an dem sich auch das Polizeipräsidium Reutlingen beteiligt hat. In enger Abstimmung mit den Landkreisen und Kommunen sind bei dieser Verkehrssicherheitsaktion intensive Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. Dabei waren sämtliche bei der Polizei vorhandenen Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte im Dauereinsatz, wobei insbesondere die Unfallschwerpunkte im Fokus der polizeilichen Überwachungsmaßnahmen lagen. Anders als beim Blitzmarathon der vergangenen Jahre, wurden die Messstellen nicht im Vorfeld veröffentlicht.

Insgesamt wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen die Geschwindigkeiten von 45.213 Fahrzeugen gemessen. Allein die Behörden und Kommunen kontrollierten davon 15.577 Fahrzeuge. Knapp 150 Polizeibeamtinnen und Beamte führten in den drei Landkreisen rund 29.630 Messungen durch.

Während sich erfreulicherweise die deutliche Mehrheit der gemessenen Fahrzeugführer an die Verkehrsregeln hielt, waren es am Ende doch mehr als 1.100 Fahrzeugführer (RT: 43, ES: 865, TÜ: 207), die zu schnell unterwegs waren. In den meisten Fällen handelte es sich um Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich bis zu 20 km/h. Zehn Fahrzeuglenker waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen (RT: 3, ES: 6, TÜ: 1). Einer der Spitzenreiter war ein Audi A5 Sportback, der auf der B 27 bei Dußlingen mit mehr als 170 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen wurde. Ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot sind die Folgen für den Fahrer.

Das Ergebnis zeigt, dass sich die große Mehrheit der Fahrer an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten und ihre Fahrweise angepasst haben. Im Hinblick auf die hohe Zahl der im Straßenverkehr Getöteten oder Verletzten, wird die Geschwindigkeitsüberwachung weiterhin zentraler Bestandteil der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit sein. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor einer der Hauptunfallursachen. Je höher die Geschwindigkeit, desto gravierender sind die Folgen, wenn es zum Unfall kommt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Reutlingen (RT): Kind auf dem Fahrrad angefahren (Zeugenaufruf)

Ein Kind ist am Mittwochnachmittag auf seinem Mountainbike angefahren und leicht verletzt worden. Der Elfjährige befuhr gegen 16.20 Uhr den linksseitigen gemeinsamen Geh-/ und Radweg der Tübinger Straße in Richtung Bantlinstraße. Als das Kind am Bösmannsäcker-Parkplatz vorbeiradelte, fuhr aus diesem ein bislang unbekannter BMW-Lenker mit seinem blauen SUV auf die Tübinger Straße ein. Hierbei streifte er den Jungen, der sich glücklicherweise abfangen konnte und nicht stürzte. Durch die Berührung mit dem Fahrzeug erlitt er eine Fußverletzung. Der Autofahrer fuhr, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, in Richtung Bantlinstraße davon. Er soll etwa 30 Jahre alt sein und hatte eine Sonnenbrille auf. Der Junge verständigte nach dem Unfall seinen Vater und kam mit diesem zur Anzeigeerstattung zur Polizei. Anschließend musste der Elfjährige zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Esslingen (ES): Holzfaserplatten in Brand geraten

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes auf einer Dachterrasse am Mittwochabend, in der Straße Am Kronenhof. Eine Nachbarin entdeckte gegen 18.30 Uhr, dass von der gegenüberliegenden Dachterrasse einer Baustelle Flammen und Rauch aufstiegen. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war und das Feuer schnell löschen konnte. Wie sich herausstellte waren dort gelagerte Holzfaserplatten aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (cw)

Nürtingen (ES): BMW aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Sieben BMW haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße In der Au aufgebrochen. Gegen 4.30 Uhr verschafften sich die Täter über einen Zaun gewaltsam Zutritt zum Gelände und machten sich dort an den Neufahrzeugen zu schaffen. Zu allen Fahrzeugen verschafften sich die Unbekannten jeweils durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang. Aus sechs Fahrzeugen bauten sie die Lenkräder aus und ließen sie mitgehen. Vermutlich bemerkten die Diebe, dass ihr Treiben aufgefallen war und flüchteten. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nach Zeugen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. (cw)

