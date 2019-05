Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Brand von Wäschetrockner - Frau wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag, 16.05.19, gegen 18.35 Uhr, in der Haupstraße in Weil am Rhein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang Rauch aus einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Wäschetrockner, vermutlich aufgrund technischer Ursache, angefangen zu brennen. Bei dem Versuch den Brand selbst zu löschen zog sich eine Frau vermutlich eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an den Händen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch wurde vor allem die Küche der Wohnung stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften am Brandort.

