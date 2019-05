Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach, B31 Sternen - Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Freiburg (ots)

Buchenbach, B31, Sternen - Am Donnerstag, 16.05.2019, um 12:40 Uhr ereignete sich auf der B31 in Fahrtrichtung Titisee ein Verkehrsunfall. Der Unfallversursacher befuhr zunächst auf der rechten Spur der beiden hier vorhandenen Fahrspuren. Infolge Schlaf kommt er zunächst nach links auf die zweite Fahrspur und im Weiteren dann weiter nach links auf die talwärts führende Fahrspur. Hier kollidiert er dann mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden geschädigten Pkw. Der unfallverursachende Fahrzeugführer gab gegenüber dem Geschädigten an, dass er eingeschlafen sei. Insgesamt entsteht an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von 6000.- Euro. Personenschäden sind glücklicherweise nicht entstanden. Der Führerschein des unfallverursachenden Fahrzeugführers wurde nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt beschlagnahmt. Die Anzeige wird durch den Streifendienst des Polizeirevier Titisee-Neustadt nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell