Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchter Vergewaltigung Widerstand geleistet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag (04.03.2019) einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der offenbar versucht hat, eine 25 Jahre alte Prostituierte zu vergewaltigen und bei Widerstandshandlungen einen 46 Jahre alten Polizeibeamten verletzt hat. Der 32-Jährige vereinbarte gegen 15.20 Uhr in einem Bordell in der Altstadt den Geschlechtsverkehr mit der 25 Jahre alten Frau. Als die 25-Jährige den Geschlechtsakt beenden wollte, versuchte der Tatverdächtige den Geschlechtsverkehr gegen den Willen der Frau durchzuführen. Der 25-Jährigen gelang es, einen 43 Jahre alten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu alarmieren der herbeieilte und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielt. Bei den weiteren Maßnahmen auf der Wache gelang es dem Tatverdächtigen, einen Holzstuhl nach dem 46-jährigen Polizeibeamten zu werfen, der dadurch Verletzungen am Bein erlitt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell