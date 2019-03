Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Handtaschenraub eine Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagvormittag (04.03.2019) eine 30 Jahre alte Frau festgenommen, die versucht haben soll, einer 76-jährigen Seniorin die Handtasche zu entreißen. Die Seniorin befand sich gegen 10.30 Uhr in der Markstraße und trug dabei ihre Handtasche quer über den Oberkörper. Die Tatverdächtige näherte sich der 76-Jährigen unbemerkt und versuchte ihr offensichtlich die Handtasche vom Körper zu reißen. Durch den starken Zug an der Umhängetasche stürzte die Seniorin zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Drei in der Nähe befindliche Zeugen erkannten die Situation, eilten der Seniorin zur Hilfe und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während der Anzeigenaufnahme erschien eine weitere 47 Jahre alte Geschädigte, die angab, bereits um 10.20 Uhr von der Festgenommenen bedrängt und geschubst worden zu sein. Die Tatverdächtige soll der 47-Jährigen offensichtlich den Weg versperrt und sie um Kleingeld gefragt haben. Als die Geschädigte dies verneinte, soll die 30-Jährige sie geschubst haben. Sie stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Anschluss entfernte sich die Tatverdächtige in Richtung Marktstraße. Die 30 Jahre alte Deutsche, die offenbar über keinen festen Wohnsitz verfügt, wird im Laufe des Dienstags (05.03.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

