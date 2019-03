Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau von Auto erfasst

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Eine 37 Jahre alte Frau ist am Montagabend (04.03.2019) in der Göppinger Straße beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Eine 35-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr gegen 18.25 Uhr vom Imweg in Richtung Otto-Hirsch-Brücken und beabsichtigte, den dortigen Einmündungsbereich in Richtung Göppinger Straße zu queren. Offenbar übersah die Fahrerin dabei das Rotlicht einer Ampel und erfasste die 37-jährige Fußgängerin, welche die Göppinger Straße an einer Fußgängerfurt überquerte. Sie erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

