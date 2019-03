Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (01.03.2019 bis 04.03.2019) in eine Schule an der Hohensteinstraße eingebrochen und haben mehrere Räume und Schränke durchwühlt. Die Einbrecher hebelten am Schulgebäude ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Sie drangen in verschiedene Zimmer ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Der Umfang der Beute ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr bemerkten Lehrkräfte den Einbruch. Bislang ist noch unklar, wie lange sich im Laufe des Freitags noch Schüler und Lehrpersonal im Gebäude befanden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell