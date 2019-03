Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (02.03.2019) aufgrund eines richterlichen Beschlusses die Wohnung eines 30 Jahre alten Mannes in der Brückenstraße durchsucht, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Mann ist anschließend festgenommen worden. Anwohner meldeten der Polizei gegen 19.15 Uhr einen durchdringenden Geruch nach Marihuana. Die alarmierten Beamten durchsuchten nach Einholen eines richterlichen Beschlusses die Wohnung des 30-Jährigen und fanden insgesamt etwa 1,6 Kilogramm mutmaßliches Marihuana, etwa 2,3 Kilogramm einer amphetaminverdächtigen Substanz, etwa 35 Gramm mutmaßliche Opiate, etwa 29 mutmaßliche Ecstasytabletten und etwa 88 Kapseln mit diversen drogenverdächtigen Substanzen sowie eine Druckluftpistole. Der Mann zeigte sich während der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und leistete Widerstand. Der 30 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntag (03.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

