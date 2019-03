Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unwetter zieht über Stuttgart

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Das Sturmtief "Bennet" hat am Montagvormittag (04.03.2019) rund 35 Einsätze der Stuttgarter Polizei ausgelöst. Sturmböen wehten zwischen 10.00 Uhr und 13.30 Uhr Dachziegel von den Dächern, Äste brachen auf die Fahrbahnen und Bauzäune sowie Verkehrszeichen beschädigten vielerorts geparkte Fahrzeuge. Der entstandene Gesamtsachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. An der Pragstraße brach gegen 10.15 Uhr ein Ast an einem Baum ab und riss eine Laterne an einem Luftkabel herunter. Das freigelegte Stromkabel hing an einem Lkw sowie an einer Oberleitung der Stadtbahn fest. Kräfte der Feuerwehr sowie Verkehrsmeister der SSB waren vor Ort und bargen das Kabel. Die Pragstraße musste ab dem Pragtunnel in Richtung Rosensteinbrücke komplett gesperrt werden. Auch der Stadtbahnverkehr der Linie U13 war betroffen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der herabfallende Ast beschädigte die Windschutzscheibe des Lkws. Der 60 Jahre alte Fahrer blieb zwar unverletzt, kam vorsorglich jedoch trotzdem in ein Krankenhaus. Die Bergung des Kabels war gegen 13.15 Uhr abgeschlossen und die Fahrtrichtung für den Verkehr wieder freigegeben. An der Alexanderstraße hatte der Sturm gegen 10.20 Uhr mehrere Dachziegel eines Mehrfamilienhauses heruntergeweht. Verletzt wurde durch die herabfallenden Teile niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die verbliebenen Dachteile. Derzeit laufen die Aufräum- und Reparaturarbeiten noch. Stand 13.30 Uhr

