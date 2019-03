Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Streit in Haft

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (02.03.2019) einen 55 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 61-Jährigen im Solferinoweg mit mehreren Schlägen schwer verletzt zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verbrachten die beiden Männer den Abend gemeinsam in der Wohnung des 55 Jahre alten Tatverdächtigen. Gegen 21.15 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen zwischen den beiden Männern zum Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige seinen 61 Jahre alten Bekannten mit mehreren Schlägen bewusstlos geschlagen haben soll. Im Anschluss verständigte der 55-Jährige die Polizei. Nach Angaben des Tatverdächtigen soll der 61-Jährige diesen mit einem Messer verletzt haben. Beide Männer, die offenbar unter Alkoholeinfluss standen, wurden noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch erstversorgt und kamen in ein Krankenhaus. Gegen die Mitnahme wehrte sich der Tatverdächtige und leistete zunächst Widerstand. Der 55 Jahre alte russische Staatsbürger wurde noch am Sonntag (03.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Auch gegen den 61-Jährigen, der sich derzeit noch im Krankenhaus befindet, leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren ein.

