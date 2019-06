Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straßenraub

Person leicht verletzt, Bargeld erbeutet

Geldern (ots)

Am Samstag, 22.06.2019, gegen 10:00 Uhr, lief ein 41jähriger aus Übach-Palenberg vermutlich über die Haagsche Allee in Geldern. Nachdem er männliche Stimmen hinter sich wahrgenommen hatte, wurde ihm von hinten in die Tasche seines Kapuzenshirts gegriffen und die Geldbörse entnommen. Anschließend wurde er zu Boden gestoßen. Hierbei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und verletzte sich leicht. Während der ärztlichen Behandlung im Krankenhaus erhielt die Polizei ca. 2,5 Stunden nach dem Vorfall Kenntnis von der Straftat. Die beiden männlichen Personen können nicht näher beschrieben werden. Sie haben sich in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent unterhalten. Da der Geschädigte ortsunkundig ist, kann der Tatort derzeit noch nicht genau lokalisiert werden. Daher werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250, zu wenden.

