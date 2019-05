Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Olzheim Trunkenheitsfahrt endet an Natursteinmauer

Prüm (ots)

In der Nacht vom 17.05.2019 auf den 18.05.2019 befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem PKW die Ortslage von Olzheim. In einer leichten Linkskurve kam er auf regennasser Fahrbahn auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Trunkenheit nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er frontal gegen eine Natursteinmauer. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Fahrer wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass er stark alkoholisiert war. Zudem besaß er keine Fahrerlaubnis und sein PKW war nicht versichert. An seinem PKW entstand durch den Aufprall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 6000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren das DRK, die Feuerwehr Olzheim und die Polizei Prüm.

Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Tautges



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell