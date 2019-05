Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht der Körperverletzung - Zeugen und Beteiligte gesucht

Wittlich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen verständigten mehrere Zeugen gegen 02.50 Uhr die Polizei Wittlich, nachdem es zuvor in der Karrstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein soll. Der Geschädigte, ein Mann, Mitte 20 mit blondem Haar und heller Arbeitsbekleidung soll zunächst in alkoholisiertem Zustand vor einer Gaststätte Personen angepöbelt haben. In der Folge sollen drei Personen den Mann geschubst und getreten haben. Während die drei Personen anschließend mit einem Fahrzeug, einem Pkw BMW oder Audi, davon gefahren seien, entfernte sich der scheinbar nur leicht verletzte Geschädigte zu Fuß, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat und sowie den Beteiligten tätigen können.

