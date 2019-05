Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand eines Wohnhauses im Wald- und Feriengebiet

Irrhausen (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08.55 Uhr zum Vollbrand eines Wohnhauses. Die beiden Bewohner konnten ins Freie gelangen und wurden von DRK und Notarzt vor Ort erstversorgt. Anschließend wurden beide ins Krankenhaus Prüm zur weiteren Untersuchung verbracht. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät im Obergeschoss des Hauses. Das Wohnhaus liegt in einem parkähnlichen Waldgebiet. Deshalb gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Bäume und Häuser konnte aber verhindert werden. Das Haus ist unbewohnbar. Es entstand hoher Sachschaden. Die Lösch - und Aufräumarbeiten dauern noch an.

