POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Trier (ots)

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in den Kindergarten in Trier-Euren einzubrechen.

Zunächst versuchten der oder die Täter in der Zeit vom 26. bis 28. April, ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in der Eurener Straße aufzuhebeln. Anschließend warfen die Täter das Fenster mit einem Stein ein, gelangten jedoch auch auf diesem Wege auch nicht in das Gebäude.

Zeugen, die Hinweise zur Tatzeit oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Trier unter der Nummer 0651/997-2290 in Verbindung zu setzen.

