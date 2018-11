POL-PDKL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Rammelsbach (ots) - Bislang unbekannte Personen beschädigten in der Nacht vom 14.11. auf den 15.11.2018 einen in der Straße "Am Spielplatz" ordnungsgemäß abgestellten Ford Transit, in dem der Lack auf der Fahrerseite offensichtlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer: 06381/ 919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel

Telefon: 06381 - 9190

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell