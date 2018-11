POL-PDKL: Schmuckkästchen und Sparbücher gestohlen

Horschbach (ots) - "Hilfreiche" Frau stellt sich als Diebin heraus. Eine Frau aus der Friedenstraße erstatte bei der Polizei in Lauterecken eine Strafanzeige. Am Mittwochvormittag half ihr eine unbekannte Frau Kartoffeln von der Haustüre aus ins Haus zu tragen. In einem unbeobachteten Augenblick entwendete diese Frau der Geschädigten außer dem Schmuckkästchen und den Sparbüchern auch noch Bargeld. Möglicherweise war die unbekannte Frau noch in Begleitung einer weiteren Person. Die Frau trug einen Pferdeschwanz und hatte dunkle Haare. Sie wurde als etwa 45 Jahre alt und 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß beschrieben. Weiterhin habe sie eine helle Jacke getragen. Im Anschluss an den Diebstahl wäre sie mit einem hellen Kombi abgeholt worden. Wem ist diese Frau um die Mittagszeit in Horschbach aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken, Telefon 06382-9110 oder an die Polizei in Kusel, Telefon 06381-9190.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell