POL-PDKL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Meisenheim (ots) -

Zwei größere Stechpalmen sind am Montagnachmittag (zwischen 15 und 17 Uhr) aus einem Innenhof in der Schillerstraße gestohlen worden. Die etwa 150 Zentimeter hohen Pflanzen werden mit ihren Behältnissen auf einen Wert von 400 Euro geschätzt. Da sie jemand am "helllichten Tag" weggebracht hatte, erhofft sich die Polizei Hinweise, die unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell