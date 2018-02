BPOLI-WEIL: Schwester begleicht Geldstrafe

Freiburg (ots) - Eine nicht alltägliche Situation erlebten die Beamten des Bundespolizeireviers in Freiburg am Freitagnachmittag. Eine Frau erschien dort auf eigene Veranlassung und gab an, dass sie gerne für ihren im Ausland lebenden Bruder eine offene Geldstrafe begleichen möchte. Gegen ihn würde nämlich ein Vollstreckungshaftbefehl der Münchener Justizbehörden vorliegen. Eine kurze Recherche bestätigte, dass der Mann im Januar 2017 wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt wurde, die Summe aber nie bezahlt hatte. Dank der Schwester sind die Justizschulden nun beglichen und die Fahndungsausschreibung wurde gelöscht.

