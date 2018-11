POL-PDKL: Enkeltrick - mal von einer Frau versucht

Wolfstein (ots) -

Den Anruf der "angeblichen Cousine aus Köln" hat eine ältere Dame am Dienstagnachmittag erhalten. Sie sprach eine Notlage an und brachte das Gespräch schließlich konkret auf in der Wohnung vorhandene Geldmittel. Da die Angerufene jedoch kein Bargeld zu Hause hatte, gab die "Cousine" schließlich nach und meldete sich auch nicht wie angekündigt zu einem späteren Zeitpunkt nochmals. Die Polizei empfiehlt: "Auch bei angeblichen Notlagen sollte niemand Geld ohne entsprechende Abklärung mit Vertrauten aus dem alltäglichen Umgang ausgehändigt werden. Gerade im Gespräch mit Personen, die nicht direkt durch den Anrufer beeinflusst werden konnten, fallen die Ungereimtheiten regelmäßig auf. Zudem bietet sich die Polizei immer für abklärende Gespräche an."

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell