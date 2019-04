Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchte schwere Brandstiftung in Langsur - Zeugen gesucht

Langsur (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Donnerstagabend, dem 18. April, gegen 23 Uhr, an einem Wohnhaus in der Wasserbilliger Straße in Langsur im Kreis Trier-Saarburg ein Feuer zu entfachen.

Die Täter fuhren mit einer schwarzen Mercedes C-Klasse älteren Baujahres vor dem Haus vor. Mindestens zwei Personen stiegen aus dem Fahrzeug, gossen eine brennbare Flüssigkeit aus einem roten Kanister in den Vorgarten sowie gegen die Hauswand und zündeten dieses an. Anschließend flüchteten sie mit dem PKW in unbekannte Richtung.

Durch das Entzünden der Flüssigkeit entstand eine Stichflamme, die von den anwesenden Hausbewohnern schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Es wurden keine Personen verletzt, die Fassade des Hauses wurde lediglich durch Ruß verschmutzt, Brandschaden entstand nicht. Von den Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass es sich um mindestens zwei schlanke, ca. 1,75 m große Personen gehandelt hat, von der eine längere Haare trug.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Trier, unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell