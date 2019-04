Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Trier (ots)

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Donnerstagmorgen, 18. April, in Trier-Heiligkreuz, entstand Sachschaden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Zeugen hatten gegen 7.15 Uhr starke Rauchentwicklung aus den Fenstern der Dachgeschosswohnung des Dreifamilienhauses festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Der Brand konnte von den eingesetzten Kräften schnell gelöscht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen brach das Feuer in der Küche der Wohnung aus. Der Schaden dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell