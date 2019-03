Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mofa Fahrer leicht verletzt (54-2603)

Speyer (ots)

26.03.2019, 18.35 Uhr Ein 17-jähriger Mofa Fahrer bog von der Blaulstraße nach rechts in die Burgstraße ab und verlor dabei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem folgenden Sturz trug er eine Schürwunde am Knie davon. An dem Mofa war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht. Gegen den Fahrer wird ein Fahrer wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell