POL-PDKL: Totalschaden nach Fahrzeugbrand

Einöllen (ots) - Am Dienstagabend sind aus bisher ungeklärter Ursache drei Personenkraftwagen auf einem Parkplatz Am Festplatz in Einöllen in Brand geraten. Anwohner bemerkten das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand noch bekämpfen aber einen Totalschaden der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der 0631-369-2620.

