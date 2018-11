POL-PDKL: Parkplatz - Unfall

Meisenheim (ots) -

Beim Ausparken ist ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug gestoßen. Die Polizei nahm den Unfall am Montagnachmittag auf dem Parkplatz in der Saarstraße auf und regte den Austausch der notwendigen Daten an. Der Unfallverursacher wurde lediglich verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell