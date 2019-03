Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegkontrolle (13-2603)

Speyer (ots)

26.03.2019, 07.35 - 08.05 Uhr Bei einer halbstündigen Schulwegkontrolle am Dienstagmorgen an der Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg wurde acht Autofahrer beanstandet, die ihre Kinder nicht oder nicht richtig angeschnallt hatten. Die Fahrer müssen mit einem Verwarnungs- bzw. Bußgeld in Höhe von 30 Euro bzw. 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

