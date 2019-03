Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) -Verkehrsunfallflucht II-

Bobenheim-Roxheim

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin wird am 26.03.2019, gegen 23.00 Uhr, durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, wie sie im Pfalzring, Höhe Hausnummer 20, aus einer Parklücke rückwärts ausparkt und dabei gegen einen parkenden Pkw auf der gegenüberliegenden Straßenseite fährt. Nachdem sie sich kurz den entstandenen Schaden anschaut, fährt sie mit ihrem Pkw in die nahegelegene Tiefgarage. Bei dem Pkw der Unfallverursacherin soll es sich um einen Toyota mit Zulassungskennzeichen aus der Schweiz handeln. Die Unfallverursacherin wird als junge Frau mit blonden Haaren beschrieben. Der Schaden wird auf etwa 1000Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



