Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - PKW Fahrer übersieht Radfahrer

Kandel (ots)

Kandel; Am 20.03.2019 befuhr um 16:25 Uhr ein PKW Fahrer die Kirchgasse und wollte in die Marktstraße abbiegen. An der Einmündung über sah der PKW Fahrer einen auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer sich leicht verletzte.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell