POL-PDPS: Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 55-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am 10.07.2019 gegen 07:55 Uhr ereignete.

Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die Steinhauser Straße von der Ringstraße kommend in Richtung Flugplatz. In einer Linkskurve verlor sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach rechts auf den Grünstreifen, wo sie mit einem Baum und in der Folge mit einem Drahtzaun kollidierte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Frau klagte über Nackenschmerzen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Baum wurde durch den Umweltbetrieb Zweibrücken beseitigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR.

