Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Opfer eines Taschendiebstahls wurde am 09.07.2019 eine 82-jährige Frau, die in einem Discounter im Etzelweg einkaufen war. Zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr stahl eine bislang unbekannte Täterin die Geldbörse der Frau, die diese in einer am Arm getragenen Umhängetasche aufbewahrt hatte. In der Geldbörse befand sich ein Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe. Darüber hinaus wurden persönliche Dokumente der Geschädigten gestohlen. Diese erinnerte sich, dass sich eine Frau dicht an ihr vorbeigedrängt hatte, als sie gerade dabei war, Schuhe anzuschauen, die zum Kauf angeboten wurden. Von der unbekannten Frau konnte jedoch keine Personenbeschreibung erlangt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls und teilt mit, dass die beschriebene Handlungsweise der mutmaßlichen Diebin typisch für die Tatbegehungsweise von Taschendiebstählen ist. In solchen Fällen ist besondere Vorsicht geboten.

