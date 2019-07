Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann in Avenwedde angegriffen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwei bislang unbekannte Männer griffen am Samstagabend (06.07., 23.05 Uhr) einen Mann an der Avenwedder Straße an. Als der Mann den Gehweg in Höhe einer dortigen Kirche aus Richtung Friedrichsdorf kommend entlang ging, wurde er eigenen Angaben nach, durch zwei bislang unbekannte Männer von hinten mit einem unbekannten Gegenstand angegriffen. Der 30-Jährige erlitt dadurch eine Verletzung an der Hand und eine Beschädigung an seiner Jacke.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Beide waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und ca. 170cm groß. Einer trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Mütze und einen Dreitagebart. Der zweite Mann hatte eine vermutlich verletzte Nase. Als der 30-Jährige nach Hause kam, verständigte er die Polizei.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

