Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Eskalation an einer Diskothek - mehrere Ingewahrsamnahmen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (07.07., 03.55 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei an einer Dirskothek an der Bogenstraße informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf vier alkoholisierte Männer. Diese waren merkbar alkoholisiert.

Eine Sachverhaltschilderung vor Ort ergab, dass es zwischen zwei Parteien zunächst eine verbale und anschließend eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hat. Gegenüber den 35 bis 41 Jahre alten Männern, von denen drei über leichte Verletzungen klagten, wurden Platzverweise ausgesprochen.

Wenige Zeit später meldeten sich Zeugen aus einem Gütersloher Krankenhaus und meldeten eine verbal höchst aggressive Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Am Einsatzort angekommen stellten die Beamten fest, dass es sich abermals um die vier Männer von der Bogenstraße handelte.

Alle vier wurden anschließend in Gewahrsam genommen. Nach erfolgter Gemütsberuhigung wurden sie nach Hause entlassen.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

