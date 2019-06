Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 08.06.2019 ereignete sich zwischen 11:00 Uhr u 11:15 Uhr in der Quebecstraße auf dem Parkplatz des Netto-Marktes ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Nutzer eines schwarzen Opel Corsa parkte diesen an genannter Örtlichkeit. Als er nach seinem Einkauf zurückkam, stellte er einen Schaden an der Fahrertür fest. Von Zeugen konnte beobachtet werden, dass ein Mann beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug seine Fahrertür gegen die des Opels schlug, sich umschaute und dann wegfuhr. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und gaben dieses an den Geschädigten weiter. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell