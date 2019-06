Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Kiosk

Erlenbach bei Dahn, Seehof (ots)

In der Nacht vom 07. auf den 08.06.2019 schlug ein unbekannter Täter die Scheibe einer Nebeneingangstür ein, um so ins Innere des Kiosk zu gelangen. Der hierdurch entstandene Schaden dürfte sich auf 500 Euro belaufen. Entwendet wurde nichts. Täterhinweise bitte an die Polizei in Dahn (Tel.: 06391/9160 od. Email: pidahn@polizei.rlp.de).

