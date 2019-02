Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines Rollers

Mainz (ots)

Mittwoch, 20.02.2019, 10:00 Uhr

Am Mittwochmorgen kommt es im Sertoriusring zu einem Roller-Diebstahl. Ein 27-Jähriger stellt seinen Roller im Sertoriusring an einem Zaun ab. Als er bemerkt, dass sein Roller verschwunden ist, fragt er seinen Nachbarn ob er etwas beobachtet hat. Dieser gibt an, dass zwei Personen zwischen 50 und 60 Jahren ihn gefragt hätten, wem der Roller gehört. Der Nachbar antwortet, dass er es nicht weiß. Daraufhin behaupten die beiden Männer, dass der Roller gestohlen worden wäre und ihnen gehören würde. Anschließend laden sie den Roller in ihren Transporter und fahren weg.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell