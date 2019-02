Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Adventskonzert des Landespolizeiorchesters RLP 2018: Spende für Dombauverein

Am 13. Dezember 2018 besuchten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger das traditionelle Adventskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz im Mainzer Dom. Der durch Spenden eingenommene Betrag von 1300 Euro wird an den Mainzer Dombauverein übergeben und soll in eine neue Orgel investiert werden.

Foto (v.l.): Daniel Beckmann (Domorganist), Reiner Hamm (Polizeipräsident), Dr. Martin Schulz-Rauch (Polizeiseelsorger), Sabine Flegel (Vorsitzende Dombauverein), Markus Reuter (Polizeiseelsorger)

