Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Mainz-Gonsenheim (ots)

Dienstag, 18.02.2019, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 19.02.2019, 09:30 Uhr

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in Mainz-Gonsenheim zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus gekommen. Der unbekannte Täter entfernt eine Glastür, die aus dem Garten in die Küche führt, ohne an dieser Sachschaden zu verursachen. Die Tür finden die Polizeibeamten im Garten, an eine Mauer angelehnt. Im Hausinneren durchwühlt er mehrere Schränke. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob etwas entwendet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell