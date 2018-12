POL-PDLU: (Limburgerhof) Mutwilliger Wasserschaden in der Rudolf-Wihr-Schule

Limburgerhof (ots) - In einem Klassensaal im ersten Obergeschoss der Rudolf-Wihr-Schule ist am späten Dienstagnachmittag oder am frühen Dienstagabend der Abfluss eines Waschbeckens mit Papier verstopft und der Wasserhahn geöffnet worden. Als das um etwa 19:50 Uhr festgestellt wurde, stand der Klassensaal bereits unter Wasser. Außerdem ist das Wasser schon über das Treppenhaus nach unten gelaufen. Die Brandschutzdecke im Treppenhaus war durchnässt. Die Feuerwehr musste das Wasser mittels speziellen Saugern aufnehmen. Der geschätzte Gebäudeschaden liegt bis jetzt bei 10.000 Euro. Ob noch mehr Schäden entstanden sind, muss erst noch überprüft werden. Am Nachmittag und Abend haben insgesamt 12 Kurse in der Schule stattgefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

