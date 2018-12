POL-PDLU: (Neuhofen) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Neuhofen (ots) - Am Dienstagmittag haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Laserkontrolle in der Woogstraße durchgeführt. In einer Stunde sind 20 Verkehrsverstöße wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit geahndet worden. Die höchstgemessene Geschwindigkeit lag bei 60 km/h - erlaubt sind 30. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt nach sich.

