POL-PDLU: Frankenthal - Fußgängerin von Pkw erfasst

Frankenthal (ots) - Am 04.12.2018, gegen 15:25 Uhr, überquert eine 44- jährige Fußgängerin die Heßheimer Straße, ohne auf den Verkehr zu achten und wird von einem 71- jährigen Fahrzeugführer eines VW Passat erfasst. Die Fußgängerin erleidet Schmerzen und wird vorsorglich in eine umliegende Klinik verbracht. Durch den Aufprall entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 600,-EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Sachbereich Einsatz

Jörg Friedrich



Telefon: 06233-313-202

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell