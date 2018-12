POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Pkw aufgebrochen, Stofftasche entwendet

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Dienstagmittag zwischen 14:00 und 14:30 Uhr ist bei einem Pkw, der auf dem Friedhofparkplatz in der Haßlocher Straße stand, von einem unbekannten Täter die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine Stofftasche aus dem Fußraum entwendet worden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

