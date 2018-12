POL-OL: Wohnungseinbruch in Friedrichsfehn

Oldenburg (ots) - Am Dienstag, 4. Dezember 2018, in der Zeit von 16.00 - 22.30 Uhr hebelt in Edewecht/Ortssteil Friedrichsfehn, Am Zuggraben, ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür zu einem Wohnhaus auf. In Abwesenheit der Bewohner wird das Haus durchsucht und ein Safe mit einigen hundert Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Zwischenahn zu wenden (1454013).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell