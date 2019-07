Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Uslar (ots)

(tm)Am 05.07.2019 im Zeitraum von 17.15 bis 17.45h wird der auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in 37194 Bodenfelde, Uslarer Str. 9, geparkte PKW einer 19-jährigen Einwohnerin aus Holzminden durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entsteht Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/926000 entgegen.

