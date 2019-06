Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rollerfahrer gestürzt

Baden-Baden (ots)

Beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt übersah am Montagabend gegen 20:10 Uhr ein 26-Jähriger Renault-Fahrer einen auf der Rheinstraße herannahenden 53-Jährigen Rollerfahrer. Durch ein Ausweichmanöver gelang es dem 53-Jährigen zwar einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, er kam hierbei allerdings mit seinem Zweirad zu Fall und verletzte sich, sodass er in das nächste Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Roller entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Den Autofahrer erwartet eine Strafanzeige.

