Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Offenburg (ots)

Am Montag kam es in der Moltkestraße nach einer Vorfahrtsverletzung zu einem Zusammenstoß zweier Autos. In Höhe der Abfahrt nach Ebersweier fuhr der 20-jährige Fahrer eines Hyundai in die Moltkestraße ein und übersah mutmaßlich den bevorrechtigten Opel Corsa eines 31-Jährigen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 21.000 Euro. Den 20-Jährigen erwartet nunmehr eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

