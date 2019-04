Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Donnerstag, den 18.04.2019, gegen 14.55 Uhr, wurde eine bisher unbekannte Frau dabei beobachtet, wie sie mit ihrem Pkw in 37154 Northeim, Breite Straße beim Einparken den geparkten Pkw einer 27 - Jährigen aus Hattorf beschädigte und sich anschließend fußläufig vom Unfallort entfernte. Das verursachende Fahrzeug wurde von der Polizei vor Ort festgestellt. Die Ermittlungen zur Verursacherin dauern an. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca 1500.-EUR.

