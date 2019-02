Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht mit nicht geklärtem Unfallort

Adenau, Stadtgebiet (ots)

Am Donnerstag 21.02.19 parkte eine Besucherin der Eifelstadt ihren silbergrauen PKW in der Hauptstraße, etwa im Bereich gegenüber des Volksbank-Gebäudes, und später auf dem Kundenparkplatz der Firma Aldi. Zeitraum war etwa 10.00 bis 11.45 Uhr. In dieser Zeit beschädigte ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug den geparkten PKW an der hinteren linken Seite. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die genaue Unfallörtlichkeit kann bislang nicht ermittelt werden, da der Schaden erst später bemerkt wurde. Die Polizei Adenau bittet darum, dass sich mögliche Unfallzeugen telefonisch unter 02691-9250 melden.

